Equip Auto Algeria 2024 : l’édition de tous les records

Le salon international de l’après-vente automobile et services pour la mobilité Equip Auto Algeria, pour son édition 2024, se déroulera du 26 au 29 février prochain, et est déjà l’édition de tous les records, avec plus de 400 exposants et marques représentant une progression de 100 % par rapport à l’année dernière.

Equip Auto Algeria est le salon référence en Algérie, en ce qui concerne l’après-vente automobile et services de mobilité. Avec la relance en grandes pompes du marché automobile algérien, l’édition 2024 du salon s’annonce comme celle de tous les records avec plus de 400 exposants et 10 000 visiteurs professionnels attendus le tout sur un espace de 12 000 m² brut.

L’édition 2024, se déroulera du 26 au 29 février prochain, avec des exposants venus d’une quinzaine de pays, dont 81 % d’internationaux, (CHINE, TURQUIE, COREE DU SUD, ITALIE, POLOGNE, TAIWAN, TUNISIE, INDE, FRANCE, EMIRATS ARABES UNIS, ALLEMAGNE, USA , …). Ces derniers exposeront l’ensemble de leurs innovations et savoir-faire, aux 10 000 visiteurs professionnels attendus.

Equip Auto Algeria confirme sa volonté́ de réunir en Algérie, via de grands temps forts, l’ensemble de la filière algérienne et internationale. Le salon est dans une dynamique très positive rassemblant à la fois des entreprises leaders, ses exposants historiques et de nouveaux exposants.