Fiat 500 : Mise à jour sur toute la gamme

Le constructeur italien lance une mise à jour générale sur toute la gamme de la Fiat 500. Au menu, on retrouve de nouvelles couleurs, de nouveaux niveaux d’équipement mais avec un choix de motorisation limité.

Fiat lance une mise à jour sur les gammes classiques de sa 500 mais également les versions 500X et 500L. On retrouve ainsi de nouvelles couleurs et de nouveaux niveaux d’équipements. Désormais la version entrée de gamme se nomme Cult et est disponible dans un nouvel orange sicilien, contrastant avec l’intérieur en tissu bleu.

Juste au-dessus de la finition Cult on retrouve, la Connect qui est commercialisée avec le système d’infodivertissement U-Connecti intégrant un écran de 7 pouces et une connexion pour smartphone ainsi que des jantes alliage 15 pouces, des antibrouillards et le volant multifonction. Dans cette version Connect la 500X reçoit des jantes 16 pouces, des vitres teintées, et un capteur de stationnement.

Enfin, plus haut on retrouve les versions Sport et Cross, disponibles seulement sur les 500X et 500L. Ces finitions donnent un look plus tranché. La version Sport reçoit, la climatisation automatique, les sièges chauffant et un coloris mat. Sous le capot, la 500 est disponible avec le 1.2 de 69 ch ou le 1.0 «hybride» de 70 ch. La version 500X reçoit deux moteurs turbo à essence, le 1.0 de 120 ch et le 1.3 de 150 ch et deux Diesel, le 1.3 de 95 ch et le 1.6 de 130 ch. Et enfin la 500L sera proposée soit en essence avec le 1.4 de 95 ch ou en diesel 1.3 d’une même puissance.