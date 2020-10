Renault lève le voile sur le restylage de la Mégane berline

Le constructeur français dévoile le restylage de la version berline de sa Renault Mégane. Cette dernière est pour rappel proposée que dans certains marchés mondiaux.

A l’instar des autres versions de la Mégane, la variante à trois volumes « Sedan » proposée que dans certains marchés automobiles, reçoit également son restylage. Son nouveau look se distingue principalement par la présence d’un nouveau bouclier avant intégrant les feux LED « Pure Vision » ainsi que des éléments chromés. De nouvelles jantes et une teinte « gris highland » sont également de la partie.





L’habitacle de la Mégane berline restylée reçoit quant à lui une instrumentation numérique de 10,2 pouces, un écran tactile qui passe désormais à 9,3 pouces et qui intègre le système Renault Easy Link. Sous le capot, la berline à trois volumes sera proposée avec trois blocs moteurs, le 1.0 TCe disponible en 115 ch, le 1.3 TCe proposé en version 140 ch et en diesel on retrouve le 1.5 Blue dCi de 115 ch.