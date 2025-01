Formation à Alger : l’intelligence artificielle au service de la régulation du trafic routier

Une session de formation sur l’impact de la numérisation et de l’intelligence artificielle dans la gestion du trafic routier s’est tenue jeudi à Alger, à l’initiative de Huawei Algérie. Destinée aux professionnels des médias, cette rencontre avait pour but de mettre en lumière les avancées technologiques et leur rôle clé dans l’optimisation des transports.