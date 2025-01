Automobile : Hyundai investira 400 millions de dollars en Algérie pour une nouvelle usine

Hyundai, le constructeur sud-coréen, prévoit d’investir 400 millions de dollars en Algérie pour la construction d’une grande usine automobile. Ce projet, réalisé en partenariat avec le groupe omanais Saud Bahwan, vise à produire des véhicules à bas coût destinés au marché algérien, africain, et au-delà.

L’usine, dont l’emplacement n’a pas encore été précisé, devrait créer plusieurs milliers d’emplois et produire ses premiers véhicules fin 2026. Parmi les modèles prévus : des SUV et véhicules utilitaires low-cost, une berline en 2027, et une petite citadine en 2028. L’accent sera mis sur l’accessibilité financière pour conquérir une large part du marché local et régional.

Ce projet marque un tournant stratégique pour Hyundai, qui cherche à renforcer sa présence en Afrique. L’Algérie, grâce à sa proximité avec les marchés africains et européens, ses réformes économiques et ses incitations à l’investissement, s’est imposée comme un choix stratégique pour cette usine.

Le pays, de son côté, bénéficiera d’une relance industrielle importante, avec une chaîne de valeur renforcée dans les secteurs de la fabrication, distribution et services automobiles. Ce projet intervient après la fermeture de l’usine Hyundai à Tiaret en 2020, liée à des scandales de corruption. Hyundai vise désormais un retour durable sur le marché algérien, avec un focus sur la production locale et l’exportation.