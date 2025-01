Toyota, marque automobile la mieux valorisée au monde

D’après l’étude annuelle de Brand Finance sur les 500 marques les mieux valorisées, Toyota est le constructeur automobile le mieux classé en 2025, occupant la 18ᵉ position mondiale avec une valorisation de 58,06 milliards d’euros (+23 % par rapport à 2024).

Derrière Toyota, Mercedes arrive en deuxième position (23ᵉ au niveau global), suivie du groupe Hyundai (29ᵉ) et de Tesla, qui recule à la 36ᵉ place après avoir été 9ᵉ en 2023. BMW, Porsche, Volkswagen, Honda, Ford et Audi complètent le Top 10 des marques automobiles. Ferrari et BYD, respectivement 11ᵉ et 12ᵉ, restent hors du Top 100 global.

Le classement montre une forte domination des marques technologiques comme Apple, Microsoft et Google, mais reflète aussi la compétitivité croissante des constructeurs automobiles dans un contexte de transformation du secteur.