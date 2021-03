Formule 1 : Lewis Hamilton remporte le grand prix de Bahreïn

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton marque déjà son territoire en ce début de saison, en remportant ce dimanche le grand prix de Bahreïn, devant Max Vestappen et Valtteri Bottas.

Malgré des qualifications dominées, le Néerlandais Max Vestappen n’a pas su concrétiser ce premier grand prix de formule 1 de la saison au Bahreïn. Ce dernier a en effet, été devancé par le britannique Lewis Hamilton qui par une bonne stratégie de Mercedes a su décrocher ce premier Grand Prix et marquer plus que jamais son territoire.

Max Vestappen va beaucoup s’en mordre les doigts d’autant qu’il a livré une bataille acharnée avec le champion du monde en titre, et a même presque pu le dépasser au 53e tour ou il est sorti de la piste pour réaliser son dépassement mais s’est résolu à rendre sa position. Lewis Hamilton s’est ensuite baladé vers sa 96e victoire en Formule 1.

Valtteri Bottas complète quant à lui le podium, et a pris le point du meilleur tour de course. Derrière Bottas, on retrouve Sergio Perez, les McLaren pour enfin voir les deux Ferrari.