Ventes de voitures : la Peugeot 208 leader en Europe en février

La Peugeot 208 dans sa nouvelle génération devient la voiture la plus vendue en Europe pour le mois de février 2021. C’est un signe de la bonne forme du lion qui place le SUV 2008 à la deuxième place.

Malgré un marché automobile européen en plein difficultés, porté par une nouvelle baisse de 20 % sur le mois de février selon le spécialiste des données de ventes automobiles Jato, et ceci à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, certains constructeurs ont su limiter les dégâts en se distinguant par des ventes plus qu’acceptables.

Comme d’habitude, c’est le segment des SUV qui domine les chiffres de vente de voitures, avec une part de marché de 43,6 %, cela représente près de la moitié des 848 455 véhicules vendus en février. Toutefois, à la tête du classement des voitures les plus vendues, c’est une citadine qui tire son épingle du jeu.

Il s’agit en effet, de la Peugeot 208 qui sur le mois de février 2021 a été écoulée à 18 375 exemplaires, succédant à la Toyota Yaris leader en janvier. La bonne performance du lion ne s’arrête pas là, puisque le SUV 2008 occupe la deuxième place de ce classement avec 17 120 exemplaires écoulés. La huitième génération de la Golf n’arrive toujours à reprendre son leadership, et se contente de 16 185 exemplaires écoulés en février.