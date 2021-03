Toyota lance la version Adventure sur le SUV Yaris Cross

Le constructeur japonais annonce le lancement d’une version Adventure, sur son SUV Toyota Yaris Cross, pour lui procurer plus de personnalité hors bitume.

Le SUV japonais Yaris Cross, inspiré largement de la célèbre citadine nippone Yaris, se dote désormais d’une nouvelle version plus baroudeuse baptisée Adventure. Cette dernière procure au SUV un design et des caractéristiques techniques encore plus soignés.

La Yaris Cross Adventure se distingue en effet, de la version classique par un soubassement renforcé à l’avant tandis que le pare-chocs arrière reçoit une plaque de protection. On retrouve également des barres de toit argentées et des jantes 18 pouces spécifiques. L’intérieur de cette version apporte au SUV, des signes distinctifs comme les touches en piano lack noires et un pavillon à l’habillage noir également. On retrouve également du cuir sur les sièges, sur le volant et le pommeau de la boite à vitesses.

Sous le capot, l’offre moteur reste la même, mais néanmoins avec une transmission intégrale intelligente qui ne fonctionne que lorsque le train avant perd en motricité. Le SUV dispose évidemment des modes Trail et Snow pour activer les 4 roues motrices en permanence.