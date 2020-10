Genesis dévoile sa nouvelle berline sportive G70

La marque haut de gamme de Hyundai dévoile en Corée du Sud la toute nouvelle Genesis G70. Cette dernière est une berline sportive et familiale et équipée d’une panoplie de technologies.

Genesis marque premium du constructeur coréen Hyundai dévoile sa toute nouvelle berline haut de gamme G70. Cette dernière mesure 4,68 mètres de long et renforce le code stylistique du constructeur avec la nouvelle signature lumineuse de la marque « Quad lamps » et une large calandre qui souligne les ambitions sportives du modèle. La berline adopte un profil sportif avec un long capot donnant des airs de coupé 4 portes et une double sortie d’échappement.

La Genesis G70 fait également le plein de nouvelles technologies et d’équipements gérés par le conducteur par l’écran tactile de 10,25 pouces, un système d’info-divertissement combinant une interface propre à la marque et des mises à jour des cartes de navigation par voie hertzienne. On retrouve également un tableau de bord digital, lui aussi optimisé, le vitrage et le pare-brise acoustiques sont garants d’un silence à bord digne des prétentions de la marque ou encore la caméra à 360° et les commandes vocales pour les applications de confort et multimédia.

Pour son lancement en Corée du Sud la berline familiale sera proposée sous le capot avec trois moteurs, deux en essence qui sont un V6 3.3 turbo de 370 ch/520 Nm et un 4 cylindres 2.0 turbo de 250 ch/360 Nm tandis qu’en Diesel elle adoptera le 4 en ligne 2.2 turbo Diesel d’une puissance de 202 ch pour un couple de 450 Nm. Tous les blocs seront associés à la boite automatique à 8 rapports. La version V6 recevra un mode de conduite supplémentaire baptisé Sports+ qui renforce encore le dynamisme de l’ensemble moteur-boîte.

La Genesis G70 sera lancée sur d’autres marchés à partir de l’année 2021 et ira directement défier sur le segment la BMW Série 3.