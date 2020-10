Ghardaïa : 3 morts et 5 blessés dans un accident de la circulation au Sud d’El-Menea

Trois (3) personnes ont trouvé la mort et cinq (5) autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi au Sud d’El-Menea (Ghardaïa), a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur l’axe routier de la RN-51 reliant El-Menea et Timimoune (Adrar), à 80 km au sud/ouest d’El-Menea, lorsqu’un véhicule touristique transportant les victimes membres d’une même famille a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussée, a précisé la source.

Les corps des victimes décédées (3 mois à 35 ans) ont été déposés à la morgue de l’hôpital Mohamed Chaâbani et les cinq blessés (5 à 40 ans) ont été évacués vers les urgences de la même structure hospitalière, la plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.