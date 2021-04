Jeep dévoile le nouveau Compass

Le constructeur américain lève le voile sur la nouvelle génération du Jeep Compass. Ce dernier a été spécialement conçu pour renforcer la position de la marque en Europe.

Jeep vient de lever le voile sur la nouvelle génération de son SUV Compass. Un lancement important pour le constructeur puisqu’il représente 40 % des ventes Jeep en Europe. Pour marquer le coup, cette nouvelle génération a été entièrement renouvelée et faisant le plein des technologies embarquées.

Esthétiquement, le look du nouveau Compass est bien soigné et proposera 5 niveaux de finition qui sont : Sport, Longitude, Limited, S and Trailhawk. L’habitacle quant à lui adopte des lignes horizontales et de nombreux espaces de rangement vastes et pratiques. On notera également la présence d’un écran multimédia d’une diagonale de 8,4 à 10,1 pouces tandis que le bloc d’instrument est constitué d’un écran de 10,25 pouces.

Etant donné que la version hybride 4xe représente presque la moitié des ventes du Compass, le constructeur américain va proposer deux variantes hybrides sur son SUV de 190 et 240 ch. On retrouve également en essence le bloc 1.3l de 130 ou 150 ch associé à une boîte manuelle pour la première et une boîte robotisée double embrayage (DDCT) pour la seconde. Enfin en diesel on retrouve le bloc 1.6 MultiJet de 130 ch associé à la boite de vitesses manuelle.

Enfin, pour profiter de la transmission intégrale, il faudra opter pour les modèles hybrides de 190 et 240 ch qui combinent boîte automatique à 6 rapports et transmission eAWD.