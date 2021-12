Stellantis a inauguré un circuit pour tester la recharge par induction

Le groupe Stellantis vient d’inaugurer près de Milan en Italie une « Arena del Futuro ». Il s’agit d’un circuit de 1050 m de long pour tester la recharge par induction en roulant.

Comme on le sait, les problèmes les plus fréquents des voitures électriques dans les longs trajets, c’est l’autonomie et la recharge. Toutefois, la recharge par induction dynamique DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer) pourrait résoudre ces problèmes dont le principe est d’équiper les voies d’un système permettant de recharger par induction en roulant.

Toutefois, cette technologie est encore pleine d’obstacles à surmonter, c’est pourquoi, le groupe Stellantis vient d’inaugurer un circuit expérimental « l’Arena del Futuro » en Italie précisément le long de l’autoroute A35 entre Milan et Brescia.

Cette arène du futur mesure 1050 m de long, est composée de boucles par des câbles électriques créent un champ magnétique lorsqu’une voiture passe sur l’asphalte. Le véhicule dispose quant à lui d’une technologie transformant le champ magnétique en électrique pour alimenter la batterie.