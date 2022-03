Hyundai annonce le rappel de 300 000 voitures

Le constructeur coréen va devoir rappeler plus de 300 000 SUV circulant aux Etats-Unis pour un risque d’incendie identifié.

Hyundai vient d’être contraint d’annoncer le rappel de 341 285 véhicules circulant au pays de l’oncle Sam et ceci pour un problème touchant certaines unités de commande d’ABS ou il a été détecté un circuit au sein de cet élément, pouvant conduire à un départ de feu sous le compartiment moteur.

Les modèles concernés sont des SUV de types Santa Fe et Santa Fe Sport produits entre 2017 et 2018, ainsi que le Tucson produit entre 2014 et 2015. Le groupe constructeur coréen demande via ce rappel aux propriétaires des véhicules concernés de ne plus stationner ce dernier qu’en extérieur jusqu’à contrôle ou éventuelle modification du véhicule.

Enfin, Hyundai se veut rassurant précisant que seulement 1 % des modèles concernés sont touchés par ce problème.