Avis aux automobilistes : Des pluies orageuses sur le Centre et l’Est du pays

Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays à partir de mardi soir, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les services de l’Office national de météorologie.

Les wilayas concernées par ce BMS, placé au niveau de vigilance « Orange » sont: Tiaret, Nord de Djelfa, Tissemsilt, Médéa, Blida et Bouira où les quantités de pluies attendues oscilleront entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm de mardi à 16h00 au mercredi à 06h00.

Ces averses toucheront également, avec les mêmes quantités, les wilayas de M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Skikda, Jijel, Bejaïa,Tizi-Ouzou et Boumerdès de mardi à 21h00 au mercredi à 09h00.

Des chutes de grêle avec des rafales de vent sous orages sont également prévues.