Hyundai dévoile le restylage de la i20

Le constructeur coréen lève le voile sur le restylage de sa compacte Hyundai i20. Au menu, quelques retouches de carrosserie, une mise à jour technologique et un éclairage d’ambiance LED.

Hyundai dévoile le restylage de sa citadine compacte i20 avec au menu esthétiquement : une calandre redessinée, des retouches des boucliers avant et arrière et de nouvelles couleurs de carrosserie s’ajoutant à la palette actuelle qui sont les Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl et Meta Blue Pearl.

Coté habitacle, la i20 restylée se distingue par l’arrivée des LED remplaçant les ampoules du plafonnier et des lampes intérieures. La couleur d’ambiance peut être adaptée en fonction des envies des passagers, ou de leur humeur. On retrouve également un combiné LCD de 4,2 pouces de série et une connectivité USB-C. A noter que le freinage automatique anticollision est désormais capable de détecter les cyclistes en plus des piétons.

Sous le capot, l’offre moteur se limite au bloc 1.0 Turbo essence de 100 ch ou 120 ch, avec ou sans microhybridation 48V, associé à la boite de vitesses robotisée à 7 rapports et double embrayage (7DCT) ou une boîte manuelle à 6 vitesses iMT (Intelligent Manual Transmission).