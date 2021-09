Hyundai dévoile son crossover modulable Casper

Le constructeur coréen dévoile son nouveau petit crossover Hyundai Casper. Ce dernier conçu pour le marché local se distingue par son degré de modularité des plus intéressants.

Hyundai lève le voile sur son étonnant petit crossover d’entrée de gamme Casper avec un intéressant degré de modularité. Le Casper mesure seulement 3,60 mètres pour 1,59 de large, et adopte des airs de mini baroudeur avec une face avant ressemblante à celle du Ioniq 5.

Hormis son look aventurier, Hyundai a mis l’accent sur sa modularité, avec des sièges avant aux dossiers rabattables pour permettre de s’allonger même dans ce petit gabarit. Une modularité originale et assez rare pour ce segment. On notera également une banquette arrière pouvant coulisser de 16 cm pour libérer davantage d’espace.

Le Hyundai Casper est destiné pour le marché coréen avec des commandes déjà ouvertes, et le moins que l’on puisse dire est que ce crossover rencontre un succès intéressant avec 20 000 commandes passées le premier jour de commercialisation.