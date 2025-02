Hyundai et NVIDIA révolutionnent l’automobile avec l’IA

Hyundai Motor Group s’associe à NVIDIA pour intégrer l’intelligence artificielle dans l’ensemble de son processus industriel et de production automobile.

Grâce aux solutions NVIDIA AI Enterprise, Hyundai optimise le développement des véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicles), permettant des mises à jour continues et une expérience de conduite améliorée.

L’usine du futur prend forme avec NVIDIA Omniverse, qui crée des jumeaux numériques des sites de production pour optimiser les chaînes de fabrication, réduire les coûts et améliorer la qualité. La plateforme NVIDIA Isaac introduit des robots intelligents capables de collaborer avec les humains pour accroître l’efficacité et la précision.

Au-delà des usines, cette transformation digitale vise un écosystème interconnecté favorisant l’innovation dans la conduite autonome et la sécurité. Hyundai et NVIDIA partagent la vision d’une industrie où l’IA devient le moteur principal de la performance et de l’innovation, promettant des véhicules plus intelligents et une production plus efficiente.