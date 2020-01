Hyundai Motor Algérie: reprise des activités après-vente et vente de pièces de rechange

La filiale du Groupe Cevital, Hyundai Motor Algérie annonce la reprise de ses activités dans le service après-vente et la pièce de rechange avec un stock conséquent en terme de références de pièces.

Les affaires reprennent chez Hyundai Motor Algérie avec la reprise des activités après-vente et vente de pièces de rechange, annonce faite par le patron de HMA, M. Omar Rebrab sur les colonnes du quotidien Liberté.

Selon M. Rebrab, le magasin principal de pièces de rechange étalé sur 8000 m2 dispose de près de 32 000 références, soit 3000 milliards de dinars de pièces de rechange en stock. « Nous avons mis en place une équipe professionnelle et nous avons investi sur les dernières technologies qui nous permettent de suivre toutes nos références », a indiqué le patron de HMA. Néanmoins il est primordial de mettre à jour les références de la pièce de rechange, son déploiement, le suivi des clients ainsi que la mise en place des cartes de fidélité.

« On débute la semaine prochaine à HMA d’Oued Smar, mais nous avons repris contact avec nos anciens distributeurs. Nous comptons élargir notre réseau à de nouveaux agents qui voudraient rejoindre HMA. Nous allons déployer notre plan étape par étape et ce, en attendant d’obtenir l’agrément pour la commercialisation des véhicules », a indiqué M. Rebrab.

« HMA continue à importer via les bureaux de liaison coréens et achète de la première et de la deuxième monte, c’est-à-dire de l’original en attendant de prendre les relations avec ses partenaires », a déclaré Omar Rebrab en référence aux pièces de rechange, précisant que Hyundai Motor Algérie a continué d’assurer la maintenance des véhicules avec les gros clients et les flottes.

« Il est vrai qu’une partie du client particulier est restée chez nous et que l’autre est partie chez Tahkout, car c’est lui le représentant officiel. Mais les choses vont reprendre dans les jours ou les mois à venir », a annoncé M. Rebrab.

« Il est vrai que notre activité a sensiblement baissé. Mais notre force réside dans le fait que nous avions un stock important, alors que Tahkout travaillait sur commande. Sur la partie SAV, les Coréens n’ont pas été corrects avec nous car ils devaient installer notre concurrent à 10 km de nous. La preuve, Tahkout est installé à côté de HMA », a déploré Omar Rebrab, soulignant que « n’importe quel client peut venir à HMA pour assurer son SAV, car la garantie est assurée par la maison-mère et non par un concessionnaire ».



Concernant la partie vente des véhicules, M. Rebrab espère une baisse des prix, car selon lui, les grands perdants restent les clients, ils ont été pris en otage, « on a créé la pénurie et le monopole pour vendre au prix que chacun voulait sur le marché », a conclu le patron de Hyundai Motor Algérie.