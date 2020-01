Accidents de la route : 4 morts et un blessé en 24 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans trois (3) accidents de la circulation survenus lors des dernières 24 heures à travers le territoire national, indique jeudi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tamanrasset où 2 personnes sont mortes et une autre blessée suite à une collision entre un camion et un véhicule utilitaire sur la route nationale n 1, à environ 10 kilomètres de lieu dit Amsel, commune et daïra de Tamanrasset, précise la même source.