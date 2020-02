Importation de VO de moins de 3 ans : Les déclarations surprenantes du Ministre de l’Industrie et des Mines

Le Ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, a déclaré aujourd’hui à Alger que son département à mis en place un groupe de travail regroupant les ministères de l’Industrie du Commerce et des Finances afin de mettre en place toutes les dispositions techniques et réglementaires afin de lancer dans de bonnes conditions les importations de VO de moins de 3 ans. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Dans sa déclaration, le Ministre de l’Industrie a tout de même surpris les observateurs et les professionnels de l’automobile en affirmant que les prix des véhicules neufs et d’occasions (moins de 3 ans) sont pratiquement les mêmes, notamment concernant ceux roulant au diesel !

En effet, le Ministre de l’Industrie a indiqué que « le citoyen doit savoir que la différence entre les prix des véhicules de moins de trois ans et ceux des voitures neuves n’est pas grande, notamment du fait de la valeur du dinar sur le marché parallèle sans compter les droits de douane ». Cette affirmation, qui est loin d’être vraie, ajoute un floue supplémentaire au travail du groupe de travail interministériel censé éclaircir et faciliter aux citoyens et aux professionnels l’acquisition de VO de moins de trois ans. Pour les observateurs, il n’y a aucune raison valable pour que le prix d’un véhicule neuf soit proche de celui ayant déjà roulé 3 ans.

Sur un autre chapitre, le Ministre de l’Industrie a confirmé la décision d’intégrer la Société nationale des véhicules industriels (SNVI) à l’industrie militaire, en précisant que l’objectif de cette démarche était de maintenir en activité cette entreprise publique, tout en offrant à l’industrie militaire des équipements au lieu que l’Etat investisse dans de nouveaux équipements.

Sur ce sujet, Ait Ali Braham a conclu par un autre curieux raisonnement en déclarant ; »Nous avons besoin de discipline. Nous avons créé une industrie de rentiers et je pense que l’industrie militaire est la seule à pouvoir imposer une discipline de travail ».