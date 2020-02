Salon de Genève 2020 : Toyota officialise son nouveau SUV urbain

Le constructeur japonais annonce via un premier teaser l’arrivée à l’occasion du salon de Genève au mois de mars de son nouveau SUV urbain. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Comme on le savait, Toyota préparait le développement d’un nouveau SUV urbain érigé sur la même plateforme que la Yaris et dont un croquis a été dévoilé en janvier. Aujoud’hui le constructeur nippon annonce officiellement la levée de voile ce nouveau SUV à l’occasion du salon automobile de Genève qui ouvrira ses portes au début du mois de mars.

En attendant, Toyota dévoile un teaser du SUV urbain se laissant entrevoir sa partie arrière plongée dans la pénombre. Sur l’image, on remarque que le hayon se prolonge en une courte partie horizontale à l’arrière de sa vitre, sous laquelle les feux forment un fin liseré lumineux de chaque côté. Toyota précise que ce futur SUV sera une sorte de Yaris surélevé. On notera également, que ce crossover sera proposé en hybridation et transmission intégrale.