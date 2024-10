Industrie : l’Entreprise nationale des peintures développe ses produits au service de l’industrie automobile 

L’Entreprise nationale des peintures (ENAP) a commencé, depuis quelques années, à développer et à diversifier ses produits destinés aux sociétés industrielles algériennes et de services, ce qui a contribué à la diminution des importations en matière de peintures et leurs dérivés, a-t-on appris, mercredi à Oran, du Directeur général du complexe de l’entreprise sise dans la zone industrielle de Sig (Mascara), Benahmed Djelloul.