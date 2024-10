Intégration locale dans l’automobile : Stellantis sélectionne quatre nouveaux sous-traitants algériens

Stellantis continue de renforcer son engagement en faveur du développement d’une filière de sous-traitance automobile performante en Algérie. Quelques mois après l’inauguration de son usine à Tafraoui en décembre 2023 et l’organisation de sa convention internationale de fournisseurs à Oran en avril 2024, le groupe a sélectionné de nouveaux fournisseurs de pièces et d’équipements.

Lors d’une cérémonie à Oran, présidée par M. Ali Aoun, Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, et Samir Cherfan, Directeur des Opérations de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique, le groupe a signé des lettres d’intention avec quatre équipementiers algériens :

FERRUZ pour l’assemblage des roues, avec la construction d’une nouvelle usine proche de l’usine FIAT de Tafraoui, générant 45 emplois directs.

pour l’assemblage des roues, avec la construction d’une nouvelle usine proche de l’usine FIAT de Tafraoui, générant 45 emplois directs. IRIS TYRES pour la fourniture des pneus, leader national du marché des pneumatiques de rechange, qui équipera les modèles FIAT 500 et FIAT Doblò.

pour la fourniture des pneus, leader national du marché des pneumatiques de rechange, qui équipera les modèles FIAT 500 et FIAT Doblò. IDE-NET pour la fourniture de faisceaux pour le FIAT Doblò, avec une nouvelle usine en construction près de Tafraoui.

pour la fourniture de faisceaux pour le FIAT Doblò, avec une nouvelle usine en construction près de Tafraoui. GHAZAL pour la fourniture et l’installation de kits GPL, dont la production commencera en janvier 2025.

Cette première phase d’intégration locale permettra de créer plus de 250 emplois directs.

Stellantis ambitionne de développer un réseau local de fournisseurs compétitifs, avec pour objectif d’atteindre un taux d’intégration locale de 45 % pour les véhicules produits à Tafraoui. « Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape clé dans la création d’un écosystème automobile compétitif en Algérie », a déclaré Samir Cherfan. « Ces partenariats démontrent notre volonté d’investir à long terme dans l’industrie automobile algérienne, en faisant de l’Algérie un pilier stratégique de nos opérations en Afrique et au Moyen-Orient. »

En parallèle, Stellantis lance de nouveaux appels d’offres pour identifier d’autres fournisseurs répondant aux normes de fabrication internationales, visant ainsi à accroître encore le taux d’intégration local. Le groupe participe également au salon ALGEST, dédié à la sous-traitance, du 2 au 5 octobre 2024 à Alger, pour rencontrer des industriels algériens et explorer les opportunités de partenariat.