Fiat El Djazair : Lancement du nouveau Doblò fabriqué en Algérie

Fiat El Djazair annonce le lancement officiel du nouveau Doblò, produit localement à l’usine de Tafraoui, Oran. Ce modèle « Made in Algeria » est équipé d’un moteur HDi 1,6 litre de 90 chevaux, associé à une boîte manuelle à 5 rapports.

Très attendu par les clients algériens, le nouveau Fiat Doblò, utilitaire léger, répond parfaitement aux besoins des professionnels grâce à ses nouvelles fonctionnalités et à son design modernisé, tout en conservant son identité emblématique. Ses phares redessinés et ses lignes revisitées renforcent son allure distinctive.

Polyvalence et modernité : Le nouveau Doblò se distingue par sa grande polyvalence, offrant un espace généreux et une flexibilité qui s’adaptent aux usages variés des clients. Il allie modernité et praticité sans compromis.

Connectivité et multimédia : Doté des dernières technologies, le nouveau Doblò intègre un écran tactile de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™, améliorant l’expérience de conduite et facilitant les tâches professionnelles quotidiennes.

Sécurité : Côté sécurité, le Doblò est équipé du système d’assistance à la conduite ESC, d’un système anti-patinage (ASR), d’airbags frontaux et d’un détecteur de fatigue, garantissant une conduite plus sereine et sécurisée.

Design : Le design extérieur a été revisité avec des phares avant et un logo arrière modernisés, tandis que l’intérieur présente un nouveau volant arborant le dernier logo Fiat et un tableau de bord redessiné. L’espace intérieur a été optimisé avec des configurations d’assises et de rangement flexibles, grâce au système Magic Cargo, offrant ainsi une extensibilité maximale pour les professionnels en déplacement.

Fiat El Djazair propose le nouveau Doblò en deux coloris, Gelato White et Light Grey, à partir de 2 890 000 DZD. Les inscriptions pour son acquisition sont ouvertes dans l’ensemble du réseau FIAT El Djazair ainsi que sur le site officiel www.fiat.dz.