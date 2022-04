Tesla : Elon Musk veut lancer des modèles thermiques dès 2024

Elon Musk patron emblématique de Tesla, vient d’annoncer à la surprise générale, vouloir lancer sa marque pourtant spécialisée dans les véhicules électriques, dans la production de modèles thermiques précisément hybrides rechargeables, qu’il juge plus rentable et ceci dès 2024.

A l’occasion de sa dernière conférence de presse tenue au nouveau Siège de Tesla, au Texas aux Etats-Unis, le charismatique PDG de Tesla, Elon Musk a fait une déclaration très inattendue qui a provoquée plusieurs réactions dans la salle.

Alors que Tesla était spécialisée dans la conception et production de modèles 100 % électriques, Elon Musk a déclaré vouloir se lancer dès 2024, dans la production de voitures thermiques précisément hybrides rechargeables.

Selon l’excentrique patron de Tesla, lancer des véhicules thermiques serait la seule façon de pérenniser la rentabilité de la marque. Avec cette décision, Tesla nagerait à contre courant de ce qui se fait actuellement dans l’industrie automobile.

« Pour tout ce qui est batterie et moteurs électriques, nous avons évidemment la technologie, et même de l’avance par rapport à nos concurrents, la partie hybride rechargeable n’est donc pas pour nous un problème. Nos châssis sont parmi les meilleurs du marché, et notre niveau technologique est aussi parmi les plus avancés, notamment notre Autopilot (conduite autonome, NDLR). En fait, le seul élément que nous ne maîtrisons pas, c’est le moteur thermique ». A ainsi déclaré Elon Musk.

Enfin, pour la partie thermique, Elon Musk évoque un partenariat avec Ford, qui lui fournira des blocs, avec une partie hybride remplacée par des éléments Tesla.