Iveco Algérie: Prolongement de la promotion filtration et vidange

La promotion filtration et vidange (Remise de 35 % + Scanner et diagnostique Gratuit ) est prolongée au 30 septembre indique Iveco Algérie dans un communiqué.

En effet, depuis le 15 juin, les clients d’Iveco Algérie profitent d’une campagne promotionnelle SAV déclinée sous forme de remise sur toute opération de vidange et de changement de filtration.



Pour Ival Algérie, l’opération de vidange est perçue à la fois comme une intervention mécanique basique mais aussi, et surtout indispensable au bon fonctionnement d’un véhicule.



Elle consiste à vider l’huile (Carter) afin de la remplacer par une huile « neuve » et un filtre à huile neuf. Cette opération technique contribue à plus de longévité et de propreté du moteur.



Pour profiter des qualités de robustesse des véhicules IVECO et lui garantir un fonctionnement optimal tout en maîtrisant ses coûts, Ival fait bénéficier ses clients et partenaires d’une promotion exceptionnelle de 35% sur les pièces de filtration d’origine 100% IVECO, une remise valable du 15 Juin au 15 Septembre 2020.



Les clients d’Ival Algérie profitent depuis le 15 juin de l’offre Vidange sur toute la gamme IVECO en moins d’une heure :



* Scanner Gratuit ;

* Remplacement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air ;

* Vérification : Liquide de freins, liquide de refroidissement, huile de direction ;

* Diagnostic de 10 points de contrôle ;

* Huile d’origine préconisée par IVECO.



Ival se tient à la disposition de ses clients en offrant toute la gamme de pièces et services pour la maintenance, les équipements nécessaires pour les véhicules IVECO, avec les conseils et l’expertise technique du constructeur…