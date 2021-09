Salon de Munich : Renault dévoile la nouvelle Mégane E-Tech Electric

A l’occasion du salon international de Munich, le losange présentera la nouvelle génération de la Renault Mégane, qui portera le nom de E-Tech Electric puisqu’elle ne sera commercialisée qu’en 100 % électrique.

Renault dévoilera au salon de Munich, la remplaçante de la Mégane, une remplaçante qui sera produite qu’en version tout électrique et qui portera le nom de E-Tech Electric. Ce nouveau modèle est largement inspiré du concept-car Mégane eVision de 2020 et repose sur la plateforme CMF-EV du groupe. Cette nouvelle E-Tech Electrique mesure 4,21 m de long, et arbore des airs de crossover, avec sa ligne de ceinture et ses grandes roues de 18 à 20 pouces. Renault cite le toit incliné et les poignées de porte intégrées comme des références à l’univers des coupés. On notera également, des blocs optiques très étroits à l’avant comme à l’arrière.

Coté habitacle, on retrouve deux grands écrans imposants disposés en forme de L horizontal et nommés OpenR : un écran de 12,3 pouces derrière le volant et un écran tactile vertical de 12 pouces au milieu du tableau de bord. Malgré des dimensions plus courtes, Renault annonce que cette Mégane électrique disposera d’un espace intérieur identique que la version thermique de la Mégane. Le volume de coffre est affiché à 440 litres.

Sous le capot, on retrouve un moteur électrique synchrone à rotor bobiné qui sera disponible avec 130 ch de puissance et 250 Nm, et 218 ch et 300 Nm. Le moteur sera alimenté par un choix de deux capacités de batteries : 40 ou 60 kWh, permettant une autonomie WLTP de 300 et jusqu’à 470 km respectivement. Enfin, après le salon de Munich, la nouvelle Renault Mégane électrique sera disponible à la commande à partir de février 2022.