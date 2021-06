Kia lève le voile sur le nouveau Sportage

Le constructeur coréen dévoile les premières images officielles de la cinquième et nouvelle génération de son SUV compact Kia Sportage. Ce dernier inaugure le nouveau langage stylistique de la marque.

Kia lève le voile sur la cinquième et nouvelle génération du Sportage, SUV compact star des ventes du constructeur coréen. Ce dernier affiche un profil plus allongé, et une signature lumineuse plus statutaire et plus mature.

Le nouveau Sportage arbore une face avant totalement inédite marquée par une énorme « bouche » dont la grille semble déborder sur les ailes, englobant les phares. Elle est dominée par une calandre très affinée avec toutefois, le fameux « tiger nose » qui équipe les anciens modèles, et est toujours visible.

L’arrière du nouveau Kia Sportage, se distingue par des feux affichant un dessin plus complexe allant des ailes et s’étirant sur le hayon et un bandeau noir reliant les deux blocs. On retrouve également un motif en boomerang dans la signature lumineuse.

L’habitacle du SUV coréen embarque une toute nouvelle planche de bord qui fait appel à un grand écran incurvé en deux parties qui combine le tableau de bord d’une part et l’infodivertissement d’autre part, ce dernier étant légèrement orienté vers le conducteur. Les nouveautés technologiques et les motorisations ne sont pas dévoilées pour l’instant.