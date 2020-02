La Renault Clio 5 est désormais proposée en motorisation GPL

Renault a lancé l’année passée la cinquième génération de sa citadine Clio. La gamme de motorisations de cette dernière continue à s’étoffer puisqu’elle propose désormais la motorisation bicarburation essence-GPL.

Le nouveau moteur TCe 100 ECO-G lancé récemment sur la gamme de la marque Logan, est désormais proposé sur la Clio 5. Ce moteur est associé à la boite manuelle à 5 rapports et affiche une consommation moyenne comprise entre 4,6 et 5,7L/100 km et jusqu’à 105 g de CO2/km.