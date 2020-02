Volkswagen lance la série spéciale « United » sur 8 modèles

Volkswagen annonce le lancement d’une série spéciale « United » pour cette année 2020 synonyme de championnat d’Europe de football. Elle concerne huit modèles du catalogue du constructeur allemand à savoir : Up!,Polo,T-Cross, T-Roc, Golf 7 SW, Golf Sportsvan, Touran et Sharan.

Cette nouvelle série spéciale remplace l’édition « IQ. Drive » et est basée pour la majorité des modèles sur la finition Lounge et est axée sur la connectivité. Elle se distingue principalement par des jantes alliage spécifique et un badge « United » sur les montants de portes ou encore la peinture spécifique « Bleu Atlantique » qui est proposée en option.

La série spéciale « United » permet aux modèles de gagner à l’habitacle une sellerie en tissu spécifique et de seuils de porte avec lettrage « United ». Volkswagen prévoit également l’extension de la garantie de 2 à 3 ans.