La Toyota Corolla GR se précise

Le constructeur japonais devrait lancer prochainement une version sportive de sa compacte Toyota Corolla comme l’indique la multitude d’indices à son sujet.

Toyota développe comme on le sait de plus en plus son catalogue de modèles sportifs, notamment après le succès planétaire de la Yaris GR, équipée de la transmission intégrale et d’un petit trois cylindres turbo poussé à 261 chevaux.

Le constructeur japonais ne compte pas du coup s’arrêter là, et les rumeurs ne cessent d’alimenter la chronique. En effet, après celle annonçant un pick-up Hilux GR, on parle désormais de l’arrivée d’une Corolla GR.

La preuve la plus solide de cette rumeur reste le fait que Toyota vient de déposer le nom « Corolla GR » au registre australien des brevets. La puissance annoncée de cette compacte est de 260 chevaux via le même bloc 1,5 litres turbo de la Yaris GR. Elle ira défier sur le marché les Ford Focus ST ou encore la Renault Mégane RS.