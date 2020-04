Nouveau Volkswagen Tiguan : Voici les nouvelles photos

Volkswagen va renouveler l’un de ses best seller cette année. Il s’agit du Tiguan qui a été photographié par les journalistes du site espagnol Motor.es.

Volkswagen a prévu de lancer le nouveau Tiguan cette année et les images présentées par les espagnoles semblent confirmer que la marque Allemande opère les derniers réglages à travers des essais routiers qui cachent mal les évolutions stylistiques du Tiguan 2020.

En effet, l’on aperçoit une calandre en forme V agrandie et des optiques évoluées et étirées vers les ailes, un peu comme sur la Golf 8. Pour le reste, il va falloir patienter et attendre les prochains jours pour peut-être récolter les nouveaux détails de l’habitacle et la confirmation des motorisations.