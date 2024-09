Land Rover Classic lance un defender personnalisable doté d’un V8

Land Rover Classic annonce le lancement de son tout nouveau Classic Defender V8 Works Bespoke. Il s’agit d’une version totalement personnalisable selon les gouts des clients et restaurée du Defender classique et roulant avec un bloc V8.

Land Rover Classir enrichit sa gamme et lance le Classic Defender V8 Works Bespoke. Un modèle qui permet aux clients de personnaliser grâce à un configurateur numérique et de réaliser leur vision idéale du Defender. Plusieurs combinaisons de personnalisation sont possibles.

Dans ses options de personnalisation, l’engin offre un choix de couleur parmi les gammes Heritage, Contemporary, Premium, SV Metallic, ou une option personnalisée. Il est également possible de choisir parmi une variété de détails extérieurs comme la calandre, les jantes ainsi que divers accessoires tout-terrain, dont une galerie de toit, un arceau d’expédition, une échelle, et un treuil. L’intérieur est également hautement personnalisable avec des finitions en cuir disponibles en cinq couleurs monochromes et huit combinaisons.

Ce Classic Defender adopte sous le capot le bloc V8 de 5,0 litres atmosphérique de JLR, délivrant une puissance de 405 ch à 6000 tr/min et 515 Nm à 5000 tr/min. Ce moteur est couplé à une transmission automatique ZF à huit rapports, pour assurer la meilleure combinaison entre performances et confort. Des performances qui lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 6 secondes.