Le futur SUV de Ferrari s’inspirera de la Roma

Le futur et premier SUV de la marque au cheval cabré qui portera le nom de Purosangue s’inspirerait selon les dernières rumeurs de la toute nouvelle Ferrari Roma. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Ferrari lancera comme on le sait d’ici 2021, le tout premier SUV de son catalogue. Outre le fait qu’il s’appellera Purosangue, le futur SUV italien devrai s’inspirer globalement de la Ferrari Roma notamment adopter la même plateforme. C’est en tout cas ce qu’affirme le média britannique Auto Express.

On sait également que la motorisation hybride rechargeable sera privilégiée sur ce futur Purosangue. Et selon le directeur technique de Ferrari, la plateforme à quatre roues motrices est compatible avec les blocs V6, V8 et V12.