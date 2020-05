Le gouvernement discute d’un projet de taxi aérien

Lors de la réunion du gouvernement de ce mercredi 06 mai, un projet de réalisation de taxis Aériens a été présenté à l’étude.

Ce projet consiste à développer le taxi aérien pour faciliter les déplacements dans les Hauts plateaux et du sud de l’Algérie. Selon le communiqué du gouvernement, le Ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance a expliqué dans son exposé ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la dynamisation de l’action économique et sociale au niveau des régions des Hauts plateaux et du Sud. Il a pour but, notamment, de développer le taxi aérien par des avions légers de 6 à 11 places, à un prix abordable via une plateforme digitale.



Le communiqué du gouvernement explique que ce projet n’est pas encore validé. « S’étalant sur la conception du projet et les modalités de sa concrétisation ainsi que son impact sur l’activité économique par la création des petites et moyennes entreprises, il a été mis en exergue la nécessité d’approfondir davantage l’étude de maturation de ce projet », conclue ce communiqué.