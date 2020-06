Lightyear teste ses panneaux solaires sur des Tesla Model 3

La start-up néerlandaise Lightyear fait actuellement des tests sur la Tesla Model 3 intégrant des panneaux solaires sur le toit. Le but est de tester la capacité de sa technologie à faire augmenter l’autonomie du véhicule pour ensuite lancer son premier modèle baptisé Lightyear One.

Lancer un véhicule éléctrique avec des panneaux solaires sur le toit semble une bonne idée, mais faire rouler un véhicule qu’avec des panneaux solaires semble tirer encore de la science-fiction puisque ces derniers dans la technologie qu’on connait ont un faible rendement.

Toutefois, pour avancer dans ce domaine il faudra innover dans la technologie des panneaux solaires en les rendant plus viables et beaucoup plus résistants aux conditions de la route. Dans ce domaine la start-up Lightyear fait en ce moment ses propres tests pour améliorer la solidité des panneaux solaires et créer donc la première voiture dotée de panneaux solaires.

La start-up néerlandaise ambitionne ainsi de lancer la Lightyear One, avec une autonomie dépassant les 700 km dès l’année prochaine. Pour accélerer ses recherches Lightyear a même installé des panneaux solaires sur des Tesla Model 3.

Lightyear fait en ce moment rouler ces voitures près de son siège social à Helmond, aux Pays-Bas expliquant que cela va permettre de « démontrer la valeur ajoutée de panneaux solaires intégrés aux véhicules, mesurer le rendement des panneaux et fournir des données supplémentaires en conditions réelles sur l’impact des vibrations, l’absorption des chocs et la résistance à l’eau ».