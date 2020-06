Volkswagen annonce la livraison de la ID.3 pour Septembre

Après un léger retard, le constructeur allemand annonce la livraison des premières Volkswagen ID.3 pour le début du mois de Septembre. Cette citadine électrique qui va incarner le renouveau de la marque sera dépourvue de deux fonctions numériques sur les premières livraisons.

Présentée au dernier salon de Francfort en Octobre dernier, la nouvelle Volkswagen I.D 3 dont les livraisons sont attendues pour cet été le sera finalement pour le début du mois de septembre à condition que les clients ayant versé un acompte confirment leur commande.

Dans un premier temps, les premières livraisons concerneront la finition « first Edition » et seront à hauteur de 30 000 exemplaires. Ces dernières sont équipées d’une batterie de 58 kWh pour alimenter le moteur électrique développant 150 kW et 310 Nm de couple. Les commandes des autres versions de la ID. 3 seront ouvertes à partir de la mi-juillet.

Face au problème logiciels que rencontre la Volkswagen ID.3, le constructeur allemand précise que les premières livraisons ne disposeront pas de deux fonctionnalités numériques à savoir « App Connect » et l’affichage tête haute en réalité augmentée. Toutefois, la marque donne le choix à ses clients d’être livrés en Septembre sans ces fonctionnalités ou alors patienter quelques mois supplémentaires pour avoir le plein des fonctions numériques.