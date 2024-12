Lignes ferroviaires : les travaux de modernisation du tronçon El Harrach-Al Afroun avancent à un rythme soutenu

Les travaux de modernisation du tronçon ferroviaire reliant El Harrach (Alger) et El Afroun (Blida) avancent à un rythme soutenu, a fait savoir un responsable à l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), soulignant l’importance de ce projet pour améliorer la fluidité du trafic ferroviaire sur cette ligne.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur central et chargé de la communication à l’ANESRIF, Abdelkader Mazar a indiqué que les travaux au niveau du tronçon El Harrach-El Afroun, qui s’étend sur une distance de 58,5 km, avancent malgré la complexité de l’opération qui se déroule par intermittence, étant effectuée sur une ligne en exploitation et qui connaît un trafic ferroviaire dense, a-t-il dit.

Il a précisé que les interventions se font souvent la nuit, en coordination permanente avec l’entreprise d’exploitation.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet d’aménagement du réseau ferroviaire d’Alger et de sa banlieue, sur une distance de 127 km.

Dans le cadre de ce projet, des travaux sont en cours actuellement pour la modernisation du tronçon reliant Birtouta et Boufarik sur une distance de 9 km, du tronçon reliant El Harrach et Gué de Constantine sur une distance de 7,4 km et du tronçon reliant Blida et Beni Merad, sur une distance de 9,9 km, ajoute M. Mazar.

En outre, le projet prévoit en outre la modernisation des lignes principales au niveau des stations et lignes de service, d’une longueur de 37,6 km, selon le responsable qui a souligné que les travaux comprennent également l’aménagement de la ligne ferroviaire, des traverses bétonnées et du pavé.

Ce projet vise à améliorer les services de transport ferroviaires à Alger et sa banlieue en conférant davantage de fluidité au trafic ferroviaire et en augmentant leur vitesse entre les stations.