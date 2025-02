FIAT El Djazair lance le nouveau Doblò Panorama : Confort et polyvalence au rendez-vous

FIAT El Djazair enrichit sa gamme en Algérie avec le lancement du nouveau Fiat Doblò Panorama, un ludospace polyvalent pensé pour répondre aux exigences de mobilité des familles algériennes.

Le Fiat Doblò Panorama, le troisième à être assemblé dans l’usine de Tafraoui, marque une nouvelle avancée de Fiat en Algérie en combinant le confort d’une berline et la modularité d’un utilitaire. Il est équipé d’un moteur essence 1.6L, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports, développant 115 chevaux. Une motorisation robuste et fiable, idéale pour un usage quotidien ou de longs trajets en famille.

Un Design Repensé pour Plus d’Élégance et d’Espace

Le Doblò Panorama affiche un design moderne et audacieux, avec :

* Des phares redessinés pour une allure plus dynamique.

* Des jantes 16’’ Gloss Black, ajoutant une touche d’élégance.

* Un intérieur revisité : un nouveau volant avec le logo FIAT, une planche de bord modernisée et des sièges aux finitions renouvelées.

* Un coffre ultra-modulable : avec un volume de 775 litres, extensible à 3 000 litres grâce aux sièges rabattables, il se transforme en véhicule utilitaire selon les besoins.

Technologie et Connectivité

Le nouveau Doblò Panorama embarque les dernières innovations en matière de multimédia :

Écran tactile 10’’ FIAT TOUCH, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™, offrant une expérience de conduite connectée et intuitive.

Sécurité de Pointe

FIAT met un point d’honneur à la sécurité de ses véhicules. Le Doblò Panorama est équipé de :

* Système électronique de stabilité (ESC) et anti-patinage (ASR) pour une conduite maîtrisée.

* Détecteur de fatigue, renforçant la vigilance du conducteur.

* Airbags frontaux et latéraux à l’avant pour une protection optimale.

Disponibilité et Prix

Le Fiat Doblò Panorama est proposé en trois coloris, au prix de 3 349 000 DZD. Les clients intéressés pourront réserver leur véhicule dans tout le réseau FIAT El Djazair.

Avec le Doblò Panorama, FIAT El Djazair continue d’innover pour proposer des véhicules alliant modernité, praticité et sécurité, parfaitement adaptés aux besoins des Algériens.