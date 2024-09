L’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf et Stellantis lancent le premier master en alternance en Algérie

À l’occasion de l’année universitaire 2024-2025, l’Institut des Sciences et Techniques Appliquées (ISTA) de l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran-Mohamed Boudiaf (USTO-MB) lance le premier Master en alternance en « Management des Unités de Production », en partenariat avec Stellantis. Cette initiative pionnière en Algérie marque un jalon important dans la mission académique de l’ISTA USTO-MB, et témoigne de l’engagement de Stellantis dans le développement des compétences de l’industrie automobile.

La création de cette spécialité pour l’année universitaire 2024-2025 s’inscrit dans la continuité de plusieurs accords de partenariat. Une première convention a été signée entre l’usine Fiat de Tafraoui et l’USTO-MB, suivie en 2023 par un accord tripartite incluant Stellantis.

Ce partenariat avaient déjà permis, dès l’année universitaire 2022-2023, le lancement d’une licence professionnelle en Management des Unités de Production à l’ISTA de l’USTO-MB. Ce programme, destiné à former des chefs d’unités de production, a posé les bases de cette nouvelle étape académique, renforçant ainsi l’engagement de toutes les parties dans l’essor du secteur.

Ce nouveau Master vient donc compléter ce premier cursus, avec la volonté commune d’accroitre les liens entre le monde académique et le monde professionnel à travers le modèle d’alternance, qui est un choix essentiel pour développer l’employabilité de ses diplômés, en leur permettant de combiner théorie et pratique. En effet, en suivant des cours académiques à l’ISTA de USTO-MB tout en travaillant au sein de l’usine Fiat de Tafraoui, les étudiants pourront acquérir non seulement des aptitudes techniques, mais aussi une expérience professionnelle significative, les préparant ainsi à amorcer leur carrière dans l’industrie dans les meilleures conditions.

« Chez Stellantis, nous sommes convaincus que l’avenir de l’automobile en Algérie passe principalement par la formation des talents. Ce partenariat avec l’USTO-MB en est une étape clé qui renforcera l’écosystème. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative qui prépare les futurs leaders de notre secteur et soutient le développement économique du pays. » a déclaré Raoui Beji, Président-Directeur Général de Stellantis El Djazair.

« Le partenariat entre l’Université des Sciences et de la Technologie d’Oran – Mohamed Boudiaf (USTO-MB) et Stellantis à travers Fiat El Djazair pour le Master en alternance constitue une opportunité unique d’allier théorie et pratique. Cette collaboration stratégique avec un acteur majeur du secteur automobile renforce la pertinence et l’attractivité de notre programme. Intégré au réseau thématique « Automobile », ce programme génère une synergie naturelle avec notre formation professionnalisante en alternance. Il répond aux besoins réels et concrets du marché du travail, tout en contribuant à la réputation de notre université et de l’enseignement supérieur au niveau national. Cette initiative est un levier essentiel pour le développement de notre approche pédagogique et prépare nos étudiants à réussir dans un secteur en pleine transformation. » a déclaré Pr Ahmed Hamou, Recteur de l’USTO-MB.