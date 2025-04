Vers la naissance d’un nouveau géant de l’automobile chinois

Les constructeurs automobiles chinois Dongfeng et Changan sont en discussions pour une fusion qui pourrait bouleverser le marché. Si elle se concrétise, cette alliance leur permettrait de dépasser BYD, actuellement leader en Chine, avec une production potentielle de 4,7 millions de véhicules par an.

Face à la montée en puissance de l’industrie automobile chinoise, cette restructuration viserait à renforcer la rentabilité des deux groupes et à rivaliser avec les géants mondiaux tels que Toyota et Volkswagen. Ce rapprochement pourrait placer la nouvelle entité au 6ᵉ rang mondial des constructeurs automobiles.

En parallèle, Changan et Dongfeng ambitionnent de s’implanter en Europe, notamment avec des véhicules électriques comme le SUV Deepal S07 et la citadine Nammi Box. Une fusion pourrait donc avoir un impact direct sur leur stratégie d’expansion et sur la concurrence sur le marché européen.