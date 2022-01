Mazda CX-30 : rappel pour un problème d’éclairage

Le constructeur japonais annonce le rappel de ses Mazda CX-30, et ceci pour une possible défaillance de l’éclairage adaptatif détectée sur son SUV compact.

L’éclairage adaptatif est une nouvelle technologie dans le monde automobile permettant de nuit l’utilisation permanente des pleins phares, et ceci via un dispositif créant des zones d’ombre dans le faisceau pour ne pas déranger les véhicules de face. Cette technologie nécessite un ainsi un logiciel spécialisé. Dans le cas de Mazda, ce dernier est la cause de rappel des CX-30.

Les modèles concernés sont ceux produits le 25 avril 2019 et le 20 mars 2020. Quand il est ne fonctionne pas correctement, l’éclairage de ces modèles concernés n’active pas la fonction pleins phares et la circulation se fait en mode feux de croisement. Mazda invite donc les propriétaires de ces modèles pour faire un contrôle chez le concessionnaire et procéder à une reprogrammation de l’unité central de commande si nécessaire.