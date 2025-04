McLaren passe sous pavillon émirati et accélère vers l’électrique

McLaren change de propriétaire : le constructeur britannique de voitures de sport a été racheté par le fonds d’investissement émirati CYVN Holdings, qui détient également Gordon Murray Technologies et investit dans la marque chinoise Nio. Ce changement stratégique devrait accélérer le développement de modèles électriques, alors que McLaren prévoyait initialement une première voiture 100 % électrique pour 2030.

Grâce aux synergies avec Gordon Murray Technologies (plateformes légères pour véhicules électriques) et Nio (expertise batterie), McLaren pourrait lancer plus tôt des modèles électrifiés, potentiellement sous le nom de Forseven, marque de luxe également détenue par CYVN. Parmi ces nouveautés, un SUV électrique semble probable, à l’image de Lamborghini ou Ferrari.

Toutefois, McLaren ne devrait pas abandonner totalement les moteurs thermiques, et les supercars hybrides continueront de faire partie de son offre. Cette nouvelle orientation vise à diversifier la gamme et redorer l’image de la marque, fragilisée par une gamme trop uniforme et des soucis de fiabilité. McLaren Racing (F1) reste en partie indépendant de ce changement de cap.