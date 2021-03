Mercedes dévoile l’intérieur de sa limousine EQS

En attendant la levée de voile de son extérieur, la marque à l’étoile dévoile l’intérieur de la sa future limousine électrique Mercedes EQS. On y découvre un look futuriste porté par un imposant grand écran.

Mercedes lancera dans les prochaines semaines sa toute nouvelle limousine EQS. Une limousine électrique annoncée au summum de nouvelles technologies et de confort. Quatre bureaux de design de Mercedes qui sont ceux de Carlsbad (USA), Nice (France), Pékin (Chine) et Sindelfingen ont travaillé ensemble pour concevoir cette voiture, qui cassera les codes d’une limousine tricorps. En effet, la nouvelle EQS se promet très aérodynamique avec une inspiration goute d’eau.

Si l’extérieur demeure encore légèrement camouflé, l’intérieur de la Mercedes EQS vient d’être dévoilé officiellement. On y découvre un habitacle futuriste à la pointe de la technologie, avec une dalle en verre, recouvrant une panoplie d’écrans personnalisables (7 profils), tactiles et haptiques, et elle fait partie d’une console centrale flottante. Mercedes proposera toutefois, un habitacle plus traditionnel pour ceux qui le souhaite avec la possibilité de renoncer à l’hyperécran MBUX par des écrans et inserts plus classiques.

Les effets sonores et l’ambiance acoustique ont également été soignés, de façon à proposer au client trois sets sonores sélectionnables sur le système d’infodivertissement qui sont : Silver Waves : neutre et pur, Vivid Flux : futuriste et spatial et Roaring Pulse : rappelant les moteurs thermiques. De plus, le son varie en fonction de la situation et du style de conduite. Toute cette sonorité est assurée par un équipement Burmester avec 15 haut-parleurs d’une puissance totale de 710 W.

La Mercedes EQS, se distingue également par la réception jusqu’à 350 capteurs pour appréhender le monde environnant et aider l’intelligence artificielle. Rien que pour le multimédia MBUX, la limousine reçoit 12 capteurs haptiques, 8 cœurs de CPU, 24 Go de RAM et 46,4 Go par seconde de bande passante avec l’hyperécran de 141 cm. L’affichage tête haute quant à lui fonctionne avec une matrice haute résolution de 1,3 million de pixels.