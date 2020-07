Mercedes dévoile quelques informations sur la futur Classe S

En attendant sa très attendue levée de voile, la nouvelle génération de la luxueuse berline Mercedes Classe S, se montre en tenue de camouflage, avec la clé quelques informations dévoilées à son sujet par le constructeur à l’étoile.

La plus célèbre des luxueuses berlines s’apprête à se renouveler dans une nouvelle génération qui s’annonce déjà impressionnante. En effet, la future nouvelle Mercedes Classe S était de sortie en tenue de camouflage mais le constructeur nous apporte quelques informations sur son nouveau vaisseau amiral.

La nouvelle berline allemande se distinguera principalement par la présence de l’E-Active Body Control qui est un ensemble de systèmes de sécurité et de conforme qu’on a récemment vu sur les nouveaux Mercedes GLE et GLS. Avec ce système, la Classe S disposera d’un amortisseur dans chaque roue avec deux chambres, une valve réglable et un réservoir de pression hydraulique permettant à la voiture d’aller vers le haut, le bas et sur le coté.

Ce Body Control dispose également du Pre-Safe, un système permettant de surélever le véhicule jusqu’à 7,6 cm en cas de collision pour minimiser l’impact et les dommages sur le coté affecté. La Classe S embarquera également de manière inédite des roues arrière directrices. Un moteur électrique sur l’essieu arrière entraîne une courroie qui ajuste l’angle des roues en fonction de la manière dont vous tournez le volant. Enfin, la futur Mercedes Classe S devrait être dévoilée avant la fin de l’année 2020.