Mercedes prépare le lancement du nouveau Citan

La marque à l’étoile annonce l’arrivée prochaine de la nouvelle génération du Mercedes Citan qui devrait être proposé en diesel et en électrique.

Le plus petit des utilitaires de Mercedes en Europe va être renouvelé pour une nouvelle et deuxième génération. Ce dernier qui repose sur la même plateforme que le Renault Kangoo sera décliné en utilitaire et en ludospace avec le nom Citan Tourer.

Cette nouvelle génération se distinguera par l’adoption de la motorisation électrique en plus du diesel, et sera également plus pratique avec l’apparition de portes coulissantes sur les deux flancs. Affaire à suivre.