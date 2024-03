MG dévoile la nouvelle MG3 Hybrid+

La marque britannique du groupe chinois SAIC Motors, a marqué sa présence au salon automobile de Genève 2024, en exposant sur son stand, la toute nouvelle MG3 Hybrid+. Cette dernière est une compacte combinant essence et batterie.

MG profite du salon de Genève pour lancer sa nouvelle compacte MG3 Hybrid+. Il s’agit du premier modèle hybride de ce genre pour le constructeur, une hybridation légère qui combine des performances élevées les meilleures, de sa catégorie selon le constructeur.

La MG3 Hybrid + adopte sous le capot un moteur essence de 1,5 litre et 102 ch (75 kW) associé à un moteur électrique de 100 kW (136 ch), le tout pour une puissance maximale combinée de 195 ch. On retrouve également une batterie de 1,83 kWh autorisant une légère autonomie en tout électrique et une boîte automatique à trois vitesses.

Plusieurs situations techniques sont à relater, puisqu’outre le mode électrique intégral, il est possible d’avoir un mode série où le moteur essence sert de générateur pour alimenter le moteur électrique qui entraîne les roues, un mode série et charge qui ajoute au précédent la recharge de la batterie ou encore un mode parallèle où les deux moteurs s’unissent pour offrir la puissance maximale.