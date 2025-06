Industrie : Jetour lance sa production automobile en Algérie

L’Algérie s’apprête à vivre un tournant important dans son industrie automobile avec le lancement du projet de Jetour, constructeur chinois affilié au groupe Chery.

En partenariat avec Fondal, filiale d’Imetal, Jetour a établi son implantation à Batna, sur le site réhabilité de l’ancienne usine Gloviz, autrefois dédiée à Kia.

Jetour a déjà entamé les tests techniques et la remise en service des infrastructures, avec le rappel des anciens employés de l’usine. Un investissement de 105 millions de dollars sur cinq ans permettra de produire jusqu’à 270 000 véhicules par an et de générer 1000 emplois directs.

Ce projet stratégique s’inscrit dans la politique nationale de relance industrielle et marque une étape décisive pour la relance de la production automobile locale, tout en positionnant Batna comme un nouveau pôle industriel majeur.

Parallèlement à Jetour, Hyundai et d’autres marques comme Great Wall, BAIC ou Sokon envisagent également une implantation en Algérie, traduisant une dynamique forte en faveur de la diversification économique et du développement de l’industrie automobile, y compris dans les segments innovants comme le véhicule électrique.