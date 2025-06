Industrie automobile: Omoda & Jaecoo annonce un projet ambitieux en Algérie

Le constructeur chinois Omoda & Jaecoo, filiale du groupe Chery, a présenté, en partenariat avec le groupe algérien Iris, un projet ambitieux de fabrication de véhicules de tourisme en Algérie.

Ce projet, examiné lors d’une réunion avec le ministre de l’Industrie Sifi Ghrieb, vise à développer une usine automobile intégrée sur 230 000 m², créant 1 200 emplois directs.

L’usine sera spécialisée dans l’assemblage, la peinture et la soudure des carrosseries, et produira 5 modèles de véhicules (OMODA C3, C5, C7, J5 et J7), alliant design innovant et performances tout-terrain.

Le projet ambitionne de :

Renforcer la production nationale et l'intégration locale via un réseau de sous-traitants algériens et potentiellement chinois.

Favoriser le transfert de technologie et le développement de compétences locales en R&D et en formation.

Exporter vers les marchés africains, arabes et européens, en capitalisant sur la position stratégique de l'Algérie.

Ce partenariat, officialisé le 15 avril entre Iris (via sa filiale Cars Tech) et Omoda & Jaecoo, s’inscrit dans une volonté de créer une véritable industrie automobile nationale et d’apporter des retombées économiques durables pour le pays.